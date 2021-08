Chi è Marcell Jacobs: le origini, il padre, la fidanzata e i figli

Marcell Jacobs ha conquistato la medaglia d'oro per i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, stabilendo il nuovo primato italiano ed europeo ed entrando, in questo modo, nel mito dello sport azzurro visto che, in 125 anni di Olimpiadi, nessun italiano era mai riuscito anche soltanto a qualificarsi alla finale dei 100 metri.

Ma chi è la nuova stella dell'atletica italiana? Il velocista è nato negli Stati Uniti nel 1994 da madre italiana e padre texano; sua madre chiese il divorzio quando Jacobs aveva soltanto 2 anni e dopo aver lasciato il papà del bambino, un marines americano, decise di tornare in Italia. Marcell ha praticato basket, seguendo le orme paterne, per poi dedicarsi allo sprint all'età di 10 anni.

"Da mio padre ho preso solo le fibre muscolari", ha rivelato il campione olimpico. Il rapporto con il papà è stato sempre molto tormentato: Marcell l'ha rivisto per la prima volta quando aveva già 13 anni. "All'epoca non avevamo niente da dirci, di recente i rapporti sono un po' migliorati", ha raccontato in un'intervista.

La fidanzata di Marcell si chiama Nicole Daza, i due si sono conosciuti nel 2018 e da quel momento non si sono più separati. Dal profilo Instagram di lei è possibile vedere numerosi scatti che ritraggono la coppia, in compagnia dei due bambini che hanno recentemente dato alla luce: a giugno 2019 è nato Anthony mentre a settembre 2020 è nata la loro secondogenita Megan. Jacobs era già padre di Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente.