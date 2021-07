Chi è la fidanzata di Matteo Berrettini, Ajla Tomljanovic

Matteo Berrettini ha una fidanzata, Ajla Tomljanovic, anche lei tennista: ecco per chi batte il cuore del nostro campione che domenica 11 luglio giocherà la finale del prestigioso torneo di Wimbledon.

È la prima volta che un italiano arriva alla finale di Wimbledon, il più antico evento nello sport del tennis e l'unico tra quelli dello Slam ad essere giocati sull'erba. Matteo Berrettini domenica 11 luglio affronterà il serbo Novak Đoković, vincitore di ben cinque edizioni del torno.

Il tennista italiano, nato a Roma il 12 aprile 1996, è fidanzato dal 2019 con Ajla Tomljanovic, anche lei tennista, nata il 7 maggio 1993 a Zagabria ma naturalizzata australiana. Il padre della ragazza è uno sportivo come lei: Ratko Tomljanovic ha vinto gli Europei di Pallamano nel 1992 e nel 1993. Ajla ha iniziato a praticare sport dall'età di 6 anni.

Nella sua carriera di tennista Ajla ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros nel 2014 battendo, tra le altre, la nostra Francesca Schiavone, questo traguardo le ha permesso di arrivare al 51esimo post del ranking mondiale. Quest'anno la Tomljanovic ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale del torneo di Wimbledon, dove è stata sconfitta dalla numero uno del mondo, l'australiana Ashleigh Barty.

Ajla Tomljanovic dal 2015 è stata fidanzata con il tennista Nick Kyrgios, anche lui australiano, ma i due si sono lasciati dopo due anni. Il ragazzo fu sorpreso dai tabloid inglesi con due 18enni fuori una discoteca londinese. Nonostante le smentite dei protagonisti, Ajla dopo poco ha lasciato Kyrgios e rimosso tutte le loro foto che li ritraevano insieme dai social.

Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini si sono conosciuti proprio a Wimbledon, come ha detto la ragazza al format Tennis United: "Come è iniziata la nostra storia? Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme". Matteo, in una doppia intervista a Sky Sport, ha confessato: "Quando litighiamo parlo in italiano. Lei invece parla inglese, quando non la capisco fingo di aver compreso. Per non sembrare scarso in inglese". Ajla, che sta studiando italiano, ha ribattuto "Matteo è molto più romantico e carino quando parla l'italiano".

Il rapporto tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si è cementato durante l'emergenza sanitaria: i due l'hanno passata insieme in Florida dove hanno iniziato a convivere. Alla Gazzetta dello Sport Matteo ha raccontato: "Passare da (frequentarsi) a stare sempre insieme per tre mesi è pesante, anche se è una cosa bella. Soprattutto ci siamo anche allenati insieme, e lì ognuno ha la sua mentalità: io vivo l'allenamento in modo più rilassato, lei è un po' troppo seria e quando scherzavo troppo si arrabbiava. Queste cose ci hanno fatto crescere tanto".