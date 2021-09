Chi è Erika Mattina, la finalista di Miss Mondo insultata perché lesbica

Erika Mattina, finalista per la Lombardia di Miss Mondo, è stata insultata perché lesbica, dopo che si è saputo che il suo nome era nel lotto delle 25 finaliste: le offese sono arrivate sulla pagina Instagram Le perle degli omofobi, che la ragazza gestisce insieme alla sua compagna Martina Tammaro. Scopriamo chi è Erika Mattina.

Chi è Erika Mattina

Tra le 25 finaliste di Miss Mondo c'è anche Erika Mattina, che rappresenterà la Lombardia nella finale in programma il 26 settembre. La ragazza è nata a Brugherio, provincia di Monza e Brianza, il 21 luglio 1997. Si è laureata alla triennale in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università Bicocca di Milano. Erika ha fatto coming out a 19 anni ed è un'attivista della comunità LGBT+. Da quattro anno è fidanzata con Erika Mattina, conosciuta su set del programma Furore, dove entrambe lavoravano come figuranti. Insieme gestiscono la pagina Instagram Le perle degli omofobi, lo stesso nome ha il primo e, fino ad oggi, unico libro che hanno pubblicato. Erika ha partecipato a inizio 2021 al reality La Caserma.

Gli insulti omofobi

Erika Mattina è finita nel mirino degli hater e degli omofobi dopo essere entrata nel lotto delle 25 finaliste del concorso di bellezza Miss Mondo. Gli insulti sono arrivati sulla pagina Instagram delle due ragazze, "Come fa una lesbica dichiarata a fare le selezioni per miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando", si legge tra i commenti e ancora "Carina, niente di che. È passata solo perché è gay". "Se non fossi lesbica non passeresti neanche le selezioni per miss Paese" scrive un altro omofobo e ancora: "Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre".

La rappresentante della Lombardia ha risposto agli hater, che le chiedevano come fa un omosessuale dichiarata a partecipare ad un concorso di bellezza, dicendo: "si vede che gli hater non sanno nulla di come funzioni un concorso di bellezza. Qui facciamo un sacco di prove e talent per passare le selezioni, di certo non sono stata presa perché sono lesbica né mi avrebbero scartato se lo avessero saputo. Sto vivendo questa esperienza con totale serenità e mi sto divertendo moltissimo. Purtroppo ci sono gli odiatori che non vedono l'ora di scrivere idiozie e questo mi dispiace_".

Il messaggio di Martina Tammaro a Erika Mattina

Martina Tammaro ha scritto un messaggio di amore e solidarietà alla fidanzata Erika Mattina, investita dall'odio social: "Nonostante gli insulti e le critiche insensate che stai ricevendo in queste ore, io invece ci tengo a dirti quanto io sia fiera di te. Eri una ragazza timida e introversa, e sei diventata una donna incredibilmente coraggiosa e forte. Non hai paura di esporti, e lo fai sempre rimanendo fedele a te stessa. Non rinunceresti mai ai tuoi ideali. Sei semplicemente una leonessa. E hai raggiunto uno degli obiettivi più belli di sempre. Vorrei essere al tuo fianco mentre vivi questi giorni da finalista, ma sai che è come se fossi lì. Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca. Tu sai quanto vali e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte".