Chernobyl, stasera su La7 gli episodi 3 e 4: le anticipazioni

Nuovo appuntamento, stasera su La7 alle 21:15, con Chernobyl, la miniserie HBO vincitrice di 3 Premi Emmy che ha raccontato il disastro del 1986, il più grande mai avvenuto in una centrale nucleare.

Dopo le prime due puntate andate in onda, per la prima volta in chiaro, la scorsa settimana, le anticipazioni dell'episodio 3 ci riportano nel seminterrato che viene drenato con successo, ma si scopre che è iniziata una fusione del nocciolo che minaccia di contaminare le acque sotterranee, che inquinerebbero il fiume Dnepr. Dopo che Shcherbina e Legasov sono riusciti a convincere Gorbaciov della necessità di installare uno scambiatore di calore sotto l'impianto, il ministro dell'industria del carbone Mikhail Shchadov recluta dei minatori di carbone a Tula, guidati da Glukhov, per scavare un tunnel sotto la centrale. Nel frattempo Shcherbina avverte Legasov che i due sono sotto stretta sorveglianza da parte del KGB. Legasov invia Khomyuk in un ospedale di Mosca, dove, nonostante Djatlov non collabori, riesce ad apprendere dai morenti Toptunov e Akimov che l'impianto è esploso dopo che Akimov ha avviato l'arresto di emergenza.

Chernobyl: Jared Harris in un momento della miniserie

Nell'episodio 4, mentre le operazioni di decontaminazione sono in corso, i residenti vengono evacuati da una ampia zona intorno a Chernobyl. Il civile Pavel è in coppia con il veterano della guerra sovietico-afgana Bacho per pattugliare la zona ed eliminare gli animali abbandonati a causa della contaminazione radioattiva. Nel frattempo il comandante dei liquidatori di Chernobyl, il generale Nikolai Tarakanov, utilizza i rover del programma Lunokhod per ripulire il tetto dell'impianto. Dopo che un robot della polizia della Germania Ovest fallisce quasi istantaneamente la propria missione. dopo esserci avvicinato al livello più irradiato, Tarakanov è costretto a mettere in rotazione i 3.828 liquidatori per liberarlo a mano, permettendo una permanenza di soli 90 secondi ciascuno.