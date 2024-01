Che tempo che fa stasera su Nove, ospiti del 28 gennaio: Giuseppe Conte, Maria Sole Tognazzi e Rafael Leão

Stasera 28 gennaio, Fabio Fazio torna su Nove, e in streaming su discovery+, con Che tempo che fa. Il programma si presenta con la sua formula consolidata, con ospiti di prestigio, presenze fisse e lo spazio finale denominato Il tavolo. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e, da quest'anno, Ornella Vanoni.

Che tempo che fa di domenica 28 gennaio

La diretta inizierà alle 19:30 con Che tempo che farà, il backstage con Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio di Che tempo che fa alle ore 20:00.

Ospiti

Domenica 28 gennaio ospite in esclusiva di Che tempo che fa Giuseppe Conte, l'ex primo ministro e attuale presidente del Movimento 5 Stelle sarà intervistato da Fabio Fazio, sull'attualità politica italiana e internazionale.

A seguire ci sarà l'atteso ritorno in tv del pluripremiato scrittore Alessandro Baricco. La sua presenza è stata anticipata con un post sui social dove è riportata una frase dello stesso Baricco. "A parte qualche problema con la malattia faccio la vita che volevo fare, sono un privilegiato e, sì, sono felice".

E ancora: Maria Sole Tognazzi, nelle sale con il film Dieci Minuti da lei diretto e scritto insieme a Francesca Archibugi. La pellicola con Barbara Ronchi è Fotinì Peluso è uscita nelle sale il 25 gennaio. Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Dieci Minuti.

In studio spazio al numero 10 del Milan Rafael Leão, in uscita con il suo primo libro Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda, il re del cioccolato Ernst Knam e Alessandra Mion in arte Frau Knam.

E poi Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il giornalista Antonio Di Bella, nelle librerie con il nuovo saggio L'impero in bilico. Per l'attualità la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e Michele Serra.

Il tavolo chiude la serata

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ospiti della puntata: Frank Matano, Matteo Guarise e Lucrezia Beccari, Medaglia d'Oro nella gara a coppie agli ultimi Europei di pattinaggio artistico su ghiaccio di Kaunas in Lituania.

La cantante Gaia si esibirà live con la nuova hit Tokyo, che ha raggiunto il primo posto della classifica EarOne dei passaggi radio. Simona Ventura, Maria Sole Tognazzi e Herbert Ballerina, tra i protagonisti del film Dobbiamo stare vicini con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Dobbiamo stare vicini.