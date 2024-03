Che tempo che fa stasera su Nove: Angelina Mango e Virginia Raffaele ospiti della puntata del 17 marzo

Stasera 17 marzo, Fabio Fazio torna su Nove, e in streaming su discovery+, con Che Tempo Che Fa. Il programma si presenta con la sua formula consolidata, ospiti di questa sera Angelina Mango, Antonio Albanese, Walter Veltroni e Virginia Raffaele. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e, da quest'anno, Ornella Vanoni. Chiude lo spazio finale denominato Il tavolo.

Che Tempo Che Fa di domenica 17 marzo

Ospiti di questa puntata: Antonio Albanese e Virginia Raffaele, per la prima volta insieme in Un mondo a parte, il nuovo film di Riccardo Milani, nelle sale dal 28 marzo e che racconta le difficoltà delle scuole italiane di provincia.

In studio anche Angelina Mango, vincitrice del 74° Festival di Sanremo con il brano La noia, certificato disco di Platino con oltre 67 milioni di stream audio-video - con cui sta scalando le classifiche viral inglesi e di 25 Paesi europei, e che a maggio rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia.

E ancora: Walter Veltroni, nelle librerie con La condanna, "Un romanzo intenso, capace di raccontare un passato ancora attuale, in cui possiamo leggere in controluce e forse decifrare, un passo alla volta, insieme a Giovanni - il protagonista del libro - il presente in cui viviamo".

E ancora il climatologo Luca Mercalli, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Giulia Nazzicone, oncologa palliativista presso l'Unità operativa di oncologia e geriatria dell'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.

Per l'attualità in studio ci saranno Aldo Cazzullo, Concita De Gregorio l'inviato di Avvenire Nello Scavo e Massimo Giannini.

Il tavolo chiude la serata

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ospiti della puntata: Tommaso Zorzi, nuovo giudice di Cortesie per gli ospiti, dal 25 marzo su Real Time. Miro Tabanelli, primo sciatore maschio italiano ad aver conquistato il podio in una gara della Coppa del Mondo di sci freestyle nella specialità big air, grazie al 2° posto ottenuto nella tappa disputata a Copper Mountain (USA) lo scorso 16 dicembre.

Maurizio Lastrico, tra i protagonisti della seconda stagione di Call my Agent - Italia, dal 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Enzo Iacchetti, Cristiano Malgioglio e Simona Ventura. Torna al Tavolo Angelina Mango.