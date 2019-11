Che tempo che fa: Raffaella Carrà e Cetto La Qualunque ospiti stasera su Rai2

Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La nuova puntata sarà preceduta alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

In esclusiva per la tv italiana, la leggenda del calcio mondiale Michel Platini, che ha appena pubblicato la sua autobiografia, "Il re a nudo", scritta con Jérôme Jessel e tradotta per l'Italia da Tony Damascelli, dove racconta la sua verità sulle vicende degli ultimi anni legate al mondo del pallone. Attesissima è l'icona internazionale dello spettacolo Raffaella Carrà, fresca della nuova esperienza televisiva su Rai3 con "A raccontare comincia tu"; Cetto La Qualunque (Antonio Albanese), protagonista nel nuovo film Cetto c'è, senzadubbiamente, che torna in studio dopo essersi autoproclamato la settimana scorsa "Re del Sud Italia".

In anteprima tv, David Grossman, uno dei più grandi scrittori contemporanei, vincitore nel 2017 del Man Booker International Prize, e che ha appena firmato il nuovo romanzo "La vita gioca con me", ispirato a una toccante storia vera. Fiona May, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana, in studio con la figlia, Larissa Iapichino, che lo scorso luglio ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 outdoor di Boras con la misura di 6,58 metri, superando di 37 centimetri la madre che 30 anni fa vinse la stessa medaglia, anche lei a 17 anni. E poi Francesco Guccini, tra i più significativi cantautori italiani, che ha appena pubblicato il libro "Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto" e una raccolta delle sue più belle canzoni, "Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti...", il climatologo Luca Mercalli, che commenterà gli ultimi disastri ambientali che hanno colpito Venezia e Matera, Piero Pelù, ora in radio col nuovo singolo "Pic Nic all'Inferno", brano a tematiche ambientali e che contiene estratti del discorso di Greta Thunberg alla Conferenza di Katowice e la fashion blogger Elena Barolo. La rivelazione musicale Lous and the Yakuza, cantautrice belga originaria del Congo, proporrà l'accattivante "Dilemme", firmato dal produttore più richiesto del momento, El Guincho.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospite l'attrice vincitrice di due David Di Donatello e un nastro d'argento Angela Finocchiaro, ora nei teatri con lo spettacolo "Ho perso il filo" e tra i protagonisti della fiction di Rai2 Volevo fare la rockstar; tornano al tavolo anche Piero Pelù ed Elena Barolo.