Che tempo che fa: Rafael Nadal è il super ospite, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.

In esclusiva come super ospite ci sarà la leggenda del tennis mondiale, Rafael Nadal che, battendo agli Australian Open il russo Daniil Medvedev lo scorso 30 gennaio, ha vinto il 21° torneo del Grande Slam, siglando un nuovo record per il tennis maschile; nella sua carriera ha conquistato infatti 13 Roland Garros (dove detiene il record di 105 partite vinte), 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open, vincendo in totale 91 tornei in singolare e 11 in doppio, oltre a essersi aggiudicato 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi e 5 Coppe Davis. Nadal è stato numero 1 del ranking mondiale per ben 209 settimane, la prima volta nel 2008 e l'ultima nel 2020 ed è l'unico tennista della storia ad aver raggiunto la posizione nº 1 del ranking ATP nel corso di tre decenni diversi.

Tra gli ospiti anche il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, il politico e attivista russo Leonid Volkov, leader facente funzioni di Russia del Futuro dopo l'arresto di Aleksej Naval'nyj e coordinatore della Fondazione Anticorruzione, Fbk; l'Assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione Don Luigi Maria Epicoco; il virologo Roberto Burioni; Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti.