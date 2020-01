Che tempo che fa: Piero Angela, Paolo Fox e Ilary Blasi ospiti stasera su Rai2!

Piero Angela, Paolo Fox, Ilary Blasi, Vincenzo Mollica e molti altri ospiti a Che tempo che fa, stasera su Rai2 alle 21.00, in compagnia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto di Fabio Fazio, che riparte dopo la pausa natalizia naturalmente con Luciana Littizzetto (della quale scopriremo l'attuale stato di salute dopo il piccolo incidente) e Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

In esclusiva e per la prima volta nello studio di Che Tempo Che Fa sarà ospite la vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna, promotrice dell'Associazione Voce Libera, nata lo scorso dicembre.

Piero Angela, da oltre quarant'anni il più amato divulgatore scientifico della tv, che ha festeggiato i suoi 91 anni con dieci puntate monografiche di "Superquark+" su RaiPlay, raggiungerà ancora Fabio Fazio nel suo studio.

Presente anche il giornalista Ferruccio De Bortoli, in libreria dal 23 gennaio con "La ragione e il buonsenso. Conversazione patriottica sull'Italia", scritto con Salvatore Rossi. Grande attesa per Vincenzo Mollica, lo storico giornalista Rai che quest'anno festeggia i 40 anni di carriera. E poi ancora: Ilary Blasi, una delle più amate regine della tv, Annalisa e il rapper Rkomi, insieme in alta rotazione radiofonica con il brano "Vento sulla Luna"; lo storico dell'arte e critico Flavio Caroli; Enrico Brignano con un monologo inedito; l'astrologo Paolo Fox, con l'oroscopo del 2020.

#LIKE se stasera ci siete per la PRIMA PUNTATA del 2020 di #CTCF, vi aspettiamo tutti! pic.twitter.com/1Gi1K6HJ89 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 12, 2020

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Francesca Fialdini, conduttrice del programma "Da noi...a ruota libera" in onda la domenica su Rai1, e il mattatore Teo Teocoli. Tornano al tavolo anche Annalisa e Paolo Fox.