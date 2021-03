Che tempo che fa: ospiti Zlatan Ibrahimović, Orietta Berti e Antonella Clerici, stasera su Rai3

Che tempo che fa torna stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, con alcuni ospiti in arrivo direttamente da Sanremo 2021 come Zlatan Ibrahimović e Orietta Berti.

Stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.

Tra gli ospiti della puntata, fresco della sua partecipazione come ospite fisso al 71° Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimović, il numero 11 del Milan che nella sua straordinaria carriera ha segnato 563 goal e collezionato con le squadre di club 31 trofei, tra cui 4 scudetti, 1 Coppa del Mondo per club e 1 Europa League.

E poi il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; Carlo Cottarelli, da febbraio chiamato a collaborare con il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta; Antonella Clerici; Michela Murgia, nelle librerie con "Stai zitta - e altre nove frasi che non vogliamo sentire più"; il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Concita De Gregorio.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti, fra i protagonisti di Sanremo con il brano "Quando ti sei innamorato", e il wedding planner Enzo Miccio.