Che tempo che fa: ospiti Vincenzo De Luca, Cesare Cremonini e il Premio Nobel Denis Mukwege, stasera su Rai2

Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio tornano stasera su Rai2 con un'altra puntata ricca di ospiti e di contenuti dedicati all'emergenza sanitaria in corso, ma con importanti delucidazioni sulla fase 2. Diversi collegamenti sul tema sono previsti sia nell'appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con Che Tempo Che Farà.

Ospite della puntata, in esclusiva, è il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, dal 30 marzo 2020 a capo della task force anti-Covid19 del Sud-Kivu istituita dal governo congolese: al Panzi Hospital - struttura d'eccellenza da lui fondata nel 1999 e specializzata nella cura delle vittime di abusi e violenze sessuali - si occupa oggi anche della cura dei malati di Covid19. Noto a livello internazionale per il suo impegno a favore dei diritti delle donne vittime di violenze e contro la pratica dello stupro come arma di guerra, ha ottenuto il Premio Nobel per la Pace nel 2018 insieme all'attivista irachena Nadia Murad "per gli sforzi compiuti per mettere fine all'uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati".

Altri ospiti non meno attesi saranno il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli; Sua Eccellenza Monsignor Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo, il commissario straordinario di Governo per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri; i virologi Roberto Burioni e Guido Silvestri, professore ordinario e capo dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta; Lino Enrico Stoppani, presidente della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e vicepresidente nazionale di Confcommercio; Fausto Baldanti, direttore del Laboratorio di Virologia Molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia.

E ancora: il Maestro Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala; lo scrittore Roberto Saviano, in collegamento da New York; l'attore Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann; Cesare Cremonini con una speciale esibizione live, l'attore Enrico Brignano. Prosegue inoltre lo spazio con l'aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, Rino Pellino da Berlino.