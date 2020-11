Che tempo che fa: ospiti Vincenzo De Luca, Domenico Arcuri e Carlo Verdone, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:00, con l'ottavo appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti.

Torna Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.

In collegamento e in studio ci saranno l'Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini; il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il virologo Roberto Burioni; il responsabile del Pronto Soccorso delle Molinette di Torino Franco Riccardini; il direttore del reparto di anestesia e rianimazione del Policlinico di Bari Salvatore Grasso; il direttore dell'UOC e del reparto di terapia intensiva e rianimazione dell'Ospedale Annunziata di Cosenza Pino Pasqua; il direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale Galliera di Genova Paolo Cremonesi; il capomissione e comandante di Open Arms Riccardo Gatti; Ferruccio de Bortoli; Sigfrido Ranucci; Giovanna Botteri; l'inviato di Rai News Paolo Maggioni.

E ancora, Carlo Verdone, per festeggiare con lui i suoi 70 anni che ricorrono il 17 novembre e per celebrare altri due anniversari importanti nel 2020 per il grande attore e regista: i 25 anni di Viaggi di nozze e i 40 di Un sacco bello. I Negramaro, live con "Contatto", title-track del nuovo omonimo album, il decimo della loro straordinaria carriera, che li ha visti prima band a esibirsi a San Siro e all'Arena di Verona.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Demetrio Albertini e Martina Colombari.