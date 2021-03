Che tempo che fa: ospiti Piero Angela, Mariastella Gelmini e Fedez, stasera su Rai3

Che tempo che fa torna stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, con un ospite d'eccezione come Piero Angela, e poi ancora la ministra Mariastella Gelmini, Fedez e Francesca Michielin.

Stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa e con Fabio Fazio. Insieme a lui ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.

Ospiti della puntata la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e Roberto Burioni. E ancora: Piero Angela, che ha appena festeggiato il 40° anniversario del suo storico programma divulgativo "Quark", dal 1995 diventato "Superquark"; Francesca Michielin e Fedez, reduci dal successo di Sanremo con il brano già Disco d'Oro "Chiamami per nome" che ha superato le 17 milioni di views su YouTube; Alessia Marcuzzi; Christian De Sica, dal 3 aprile protagonista in prima serata su Rai1 del varietà "Una serata tra amici".

A chiudere la serata, "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Enrico Brignano, Ale e Franz; ospiti Orietta Berti e Max Pezzali dal 30 marzo in libreria con "Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo"; torna al Tavolo anche Francesca Michielin.