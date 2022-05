Che tempo che fa: ospiti la Kalush Orchestra e Raoul Bova, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.

Tra gli ospiti di questo 15 maggio 2022: Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Luciano Ligabue, nelle librerie con l'autobiografia "Una Storia", nella quale il rocker racconta per la prima volta la sua storia più intima, personale e familiare, e protagonista il prossimo 4 giugno del concerto - evento "30 anni in un (nuovo) giorno" a Campovolo, per celebrare i suoi 30 anni di carriera.

C' anche il velocista Marcell Jacobs, due volte Medaglia d'Oro alle Olimpiadi di Tokyo2020, primo italiano nella storia ad aver vinto un oro olimpico nei 100 metri piani e a essere mai arrivato in finale per questa specialità, nelle librerie dal 17 maggio con l'autobiografia "Flash - la mia storia". E ancora, la band ucraina Kalush Orchestra, fresca vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2022; e Raoul Bova e Nino Frassica, protagonisti della tredicesima stagione di "Don Matteo" su Rai1 di grande successo.