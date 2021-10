Che tempo che fa: ospiti Brian May, Fedez e Nanni Moretti, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna, da stasera su Rai3 a partire dalle 20:00, con la diciannovesima stagione. Per l'occasione tornerà anche il pubblico in studio.

Confermata la presenza dell'attesissima Luciana Littizzetto, di Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ospiti della prima puntata saranno Nanni Moretti, nelle sale con "Tre Piani", presentato in anteprima al Festival di Cannes, poi Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, live con il successo dell'estate, "Mille", certificato 4 volte disco di platino e con più di 120 milioni di streaming tra audio e video.

A 50 anni dalla nascita dei Queen, in esclusiva la leggenda del rock Brian May: il chitarrista, autore e membro fondatore del gruppo, con la nuova edizione del suo libro "Queen in 3D", regalerà al pubblico un punto di vista interno e personale di una delle più grandi rockband della storia.

Attraverso la sua passione per la fotografia in 3D, May racconta i Queen sia sul palco che dietro le quinte, dagli anni '70 ai giorni nostri, con aneddoti esclusivi e 300 foto stereoscopiche scattate con la sua speciale stereocamera, tra cui molte inedite, come quelle sul set di Bohemian Rhapsody, film vincitore di 4 premi Oscar nel 2019.

Nel corso del programma, si parlerà anche di "Back to the Light", album di debutto da solista di Brian May del 1992, un grande successo che conteneva hits come Too Much Love Will Kill You e Driven by You, uscito quest'anno in una nuova edizione deluxe, che contiene bonus track e versioni live; a quasi 30 anni dall'uscita, una grande opportunità per riscoprire il suo percorso artistico e la sua opera da solista. In 50 anni di carriera, Brian May e i Queen hanno pubblicato 40 album tra studio, live e raccolte, hanno venduto più di 300 milioni di copie nel mondo e hanno firmato veri e propri inni generazionali entrati nella storia come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, I Want It All, The Show Must Go On, Innuendo, Under Pressure, Crazy Little Thing Called Love. Nel maggio 2022 i Queen, con Adam Lambert, torneranno in tour toccando anche l'Italia, con una doppia data, il 10 e 11 luglio 2022 a Bologna.

E ancora, saranno in studio il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, e Roberto Burioni.

Tra i giornalisti ospiti Michele Serra, Lilli Gruber con suo marito, il giornalista francese Jacques Charmelot, al quale ha dedicato il nuovo libro "La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità", e l'inviata Rai a Kabul Lucia Goracci.

A chiudere la serata, "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Lello Arena e la karateka Viviana Bottaro, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità kata, prima italiana nella storia a vincere una medaglia olimpica nel karate, all'esordio quest'anno nel programma olimpico.