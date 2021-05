Che tempo che fa: ospiti Andriy Shevchenko e Lillo, stasera su Rai3

Stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa. Al fianco di Fabio Fazio ci saranno, anche in questa domenica 2 maggio 2021, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e Roberto Saviano.

Tanti gli ospiti attesi sulla poltrona bianca: il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University, Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, lo scrittore olandese Benjamìn Labatut, nelle librerie con il suo ultimo libro "Quando abbiamo smesso di capire il mondo".

In esclusiva tv ci sarà Andriy Shevchenko, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio, Pallone d'Oro nel 2004, vincitore con la maglia numero 7 del Milan di una Champions League, uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana. Allenatore della Nazionale ucraina dal 2016, Shevchenko è ospite di Fazio in occasione dell'uscita della sua autobiografia "Forza gentile - La mia vita, il mio calcio", scritta con Alessandro Alciato.

Saranno poi presenti i genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme con l'avvocato Alessandra Ballerini.

In chiusura di serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo", con il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo. Ospiti: la più grande ginnasta italiana di tutti i tempi Vanessa Ferrari, fresca di medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei individuali di Basilea, il comico Lillo, Luca Barbarossa, nelle librerie con la sua autobiografia "Non perderti niente", uscita in occasione del suo 60° compleanno, Andrea Perroni e Orietta Berti.