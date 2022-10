Che Tempo Che Fa: i Maneskin e Paolo Bonolis ospiti questa stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera, 16 ottobre, su Rai3 dalle 20:00 con ospiti i Maneskin, gli artisti italiani più ascoltati al mondo. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Con loro ci saranno Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ospiti in esclusiva della puntata, i Maneskin, gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con più di 6 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e 289 certificazioni globali tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d'oro. La band dei record sarà ospite di Fabio Fazio a pochi giorni dall'uscita del nuovo singolo The Loneliest, la nuova canzone più ascoltata al mondo nel primo giorno (7 ottobre 2022), entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. Il 26 ottobre riprenderanno il loro tour mondiale da Città del Messico, che li porterà in oltre 20 città degli Stati Uniti e del Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023.

In studio si parlerà anche di politica con Il Segretario di Azione, Carlo Calenda.

E ancora, il conduttore Paolo Bonolis; in occasione del World Food Day, la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, Massimo Bottura lo Chef italiano più celebre al mondo e Goodwill Ambassador per UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, 3 stelle Michelin e titolare della stella verde Michelin per la lotta agli sprechi alimentari; l'editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.

Continua lo spazio dedicato all'attualità con il virologo Roberto Burioni; il direttore degli Approfondimenti RAI Antonio Di Bella; il direttore de La StampaMassimo Giannini; le giornaliste Rai Lucia Goracci ed Emma Farnèdall'Ucraina.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti Simona Ventura, su Rai2 ogni mattina con Citofonare Rai2, al fianco di Paola Perego; Mara Maionchi; Memo Remigi; Francesco Paolantoni; la nuova fuoriclasse della ginnastica ritmica italiana Sofia Raffaeli, 5 ori e 1 bronzo agli ultimi Mondiali di ritmica in Bulgaria e prima ginnasta italiana a vincere l'oro mondiale nel concorso generale che le è valso la qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024.