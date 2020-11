Che tempo che fa: Luciana Littizzetto e il bonus mobilità tutto da ridere (VIDEO)

Come si ottiene il bonus mobilità? Luciana Littizzetto ha provato a spiegarlo a Che tempo che fa, tra codici che non esistono e frasi incomprensibili: ecco il video.

Il bonus mobilità è finito al centro della satira di Luciana Littizzetto che, ieri sera a Che tempo che fa, ha provato a spiegare al pubblico come fare a richiederlo. Non ci è naturalmente riuscita (e non era certo il suo intento) ma per fortuna come sempre ha regalato agli spettatori qualche minuto di sano divertimento.

Sempre preparata sulla strettissima attualità - proprio da oggi infatti, 9 novembre, fino al 9 dicembre, sono riaperte le domande per il buono mobilità -, Luciana Littizzetto ha commentato con la solita ironia la difficoltà di riuscire ad accedere al fondo, tra svariate richieste di codici inesistenti e dati da digitare al limite dell'incomprensibilità. Tutto nella norma, insomma.

E, come ormai da norma, è arrivato anche l'ottimo risultato di Che tempo che fa in fatto di ascolti.

Con ben 2.622.000 spettatori e uno share del 9,6%, il programma condotto da Fabio Fazio ieri sera, in onda su Rai3 e RaiPlay, si è confermato il secondo programma della serata in valori assoluti. Lo show ha registrato un picco d'ascolto di 3.251.000 spettatori pari all'11,55% di share, in una puntata che ha visto fra gli ospiti la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, Silvio Berlusconi, Giorgio Gori, Alberto Mantovani, Walter Ricciardi, Fiorella Mannoia, Alessandro Del Piero, Vincenzo Mollica.

Ottimi risultati anche per l'Anteprima seguita da oltre 2 milioni di spettatori (2.114.817) pari al 7,81% di share. Nuovo record assoluto sui social per Che tempo che fa che ha sfiorato le 590.000 interazioni, riconfermandosi ancora il programma più commentato dell'intera giornata.