Che Tempo che fa: la battuta di Nino Frassica sulla chiusura del programma diventa virale (VIDEO)

Ieri una battuta di Nino Frassica durante Che Tempo Che Fa - Il tavolo, è diventata virale sui social. Nella parte finale del programma condotto da Fabio Fazio, il comico, ha fatto una simpatica allusione alla prossima chiusura del programma.

Ieri si è consumato l'addio tra Fabio Fazio e la Rai, il conduttore, dopo 40 anni, ha lasciato l'azienda di Stato che non gli ha rinnovato il contratto, decretando di fatto la cancellazione di Che Tempo che fa su Rai 3.

Come gli spettattori del programma sanno, la parte finale della trasmissione, denominata Che Tempo Che Fa - Il tavolo, vede la partecipazione di alcuni ospiti fissi tra cui Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e Francesco Paolantoni

Ai tredici partecipanti al tavolo, ieri si sono aggiunti due finti carabinieri che, in alta uniforme, piantonavano Francesco Paolantoni, reo di aver festeggiato lo scudetto del Napoli girando nudo per la città. Nino Frassica ne ha approfittato per dire la battuta che ha fatto scoppiare i social. "Meno male che si sono aggiunti loro", ha affermato indicando i falsi carabinieri "Al tavolo siamo 13... non vorrei che portasse male e ci tolgono la trasmissione".

Durante la puntata Fabio Fazio aveva commentato la notizia del giorno dicendo: "Io sono in Rai da 40 anni però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo. E quindi con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino fatto di novità, e spero di invenzione, di creatività, anzi ne sono sicuro". Il comunicato di Discovery era stato diffuso nel primo pomeriggio.