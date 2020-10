Che tempo che fa, Johnny Dorelli: "Mia madre picchiò Jack LaMotta con un mattarello"

Johnny Dorelli ospite di Che tempo che fa ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, come quando sua madre, per difenderlo, ha colpito il pugile Jack LaMotta con un mattarello.

Johnny Dorelli ha raccontato la sua vita in una autobiografia pubblicata in questi giorni da Mondadori, Che fantastica vita, questo il titolo del libro, è stato scritto in collaborazione con Pier Luigi Vercesi. Domenica il cantante è stato ospite di Fabio Fazio e nella seconda puntata della nuova edizione di Che tempo che fa. L'attore e presentatore ha raccontato una serie di gustosi aneddoti della sua vita, uno di questi è legato a Jack LaMotta, il pugile italo americano a cui è ispirato il film Toro scatenato diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro.

Jack LaMotta era amico del padre di Dorelli e dopo uno dei tanti incontri vinti per KO andò a cenare a casa della famiglia Guidi (il vero nome del cantante e attore è Giorgio Domenico Guidi) Il pugile per l'occasione regalò a Johnny i guantoni da pugile con cui aveva atterrato l'avversario ma, prima di darglieli, li indossò è colpi leggermente il ragazzo."A questo punto mia madre prese il mattarello e cominciò a colpirlo" ha raccontato Dorelli, che poi ha aggiunto divertito "il bello è che LaMotta del mattarello non se ne fregava niente".

