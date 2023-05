Che Tempo che Fa: Ficarra e Picone svelano chi ha scelto il nome della coppia comica (VIDEO)

Ficarra e Picone, ospiti di Che Tempo che Fa del 30 aprile, hanno rivelato come sono nati i loro nomi d'arte

Che Tempo che Fa del 30 aprile ha ospitato Ficarra e Picone, freschi di nomination ai David di Donatello 2023 per il film La stranezza di Roberto Andò. Il duo ha spiegato che il nome della coppia comica è stato scelto da Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Durante la loro ospitata ieri sera a Che Tempo Che Fa, Salvo Ficarra e Valentino Picone hanno festeggiato i loro 30 anni di carriera e la loro nomination come Miglior attore protagonista ai David di Donatello. Il duo ha ironizzato sul fatto che abbiano ottenuto, insieme, un'unica candidatura. "Mezzo attore io e mezzo lui", ha detto Picone, "Si vede che in due facciamo un attore intero" ha replicato Ficarra. Quest'ultimo ha raccontato di aver visto il film La Stranezza al Presidente della Repubblica, e ha scherzato dicendo che non si è nemmeno addormentato durante la visione.

Durante la loro apparizione a Che Tempo Che Fa , Ficarra e Picone hanno rivelato il curioso aneddoto sul nome del duo comico. Fazio, poi, ha chiesto come mai si chiamassero Ficarra e Picone. La risposta è stata inaspettata: "E' stato uno che ha meno cervello di noi: Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Noi ci chiamavamo 'chiamata urbana urgente', stavamo a cena a casa sua, ci ha chiesto come ci chiamavamo veramente ed è rimasto entusiasta. Dobbiamo tutto a lui", ha spiegato Ficarra.

David di Donatello 2023, le candidature: Esterno Notte di Marco Bellocchio domina con 18 candidature

Fazio ha poi sorpreso i due comici, Aldo Baglio si è collegato, tramite video chiamata, e ha sottolineato come "fino a quel momento lì non se li filava nessuno, 'chiamata urbana urgente' era veramente orribile". Aldo ha scelto anche il titolo del loro primo film sostituendo Pecore Nere con Nati stanchi

Raccontando gli inizi della carriera Piccone ha svelato alcuni gustosi retroscena: "Sono stati pesanti. Ci sono state tante volte in cui mi ha fatto fare figuracce, per esempio una volta guidavo io, mettevo benzina io, siamo arrivati al casello, ho abbassato il finestrino, lui si era appena svegliato,ha trovato il tempo per guardare il casellante e gli ha chiesto: 'A che ora chiudete".