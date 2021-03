Che tempo che fa: Enrico Letta e Colapesce Dimartino ospiti stasera su Rai3

Stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, che dovrebbe vedere il ritorno in studio di Fabio Fazio. E come sempre insieme al conduttore ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.

Ospiti della puntata Enrico Letta, candidato unico alla segreteria del Pd, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Roberto Burioni e Paolo Mieli, fresco di pubblicazione de "L'Italia della liberazione in 50 ritratti", scritto con Francesco Cundari.

E ancora: i cantautori Colapesce Dimartino, in vetta in radio e su tutte le piattaforme streaming con il brano più virale di Sanremo, "Musica leggerissima", il cui videoclip ha già superato le 5 milioni di views, e Antonio Monda, nelle librerie con il nuovo romanzo "Il principe del mondo".

A chiudere la serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz: ospiti Orietta Berti, reduce dal successo di Sanremo con il brano "Quando ti sei innamorato", Stefano De Martino, in onda ogni martedì su Rai2 con "Stasera è tutto possibile", Paolo Rossi, autore del nuovo libro "Meglio dal vivo che dal morto" in uscita il 18 marzo, e Francesco Paolantoni.

La puntata di Che tempo che fa è naturalmente visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.