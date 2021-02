Che tempo che fa: Bill Gates ospite di Fabio Fazio, stasera su Rai3

Stasera su Rai3 un altro appuntamento molto speciale di Che Tempo Che Fa, che vedrà la presenza esclusiva di Bill Gates.

Al fianco di Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio d'approfondimento sull'attualità.

Dalle 20:00 Che Tempo Che Fa - anteprima, dalle 20:30 Che Tempo Che Fa e dalle 23:00 Che Tempo Che Fa - Il Tavolo.

Come anticipato, Bill Gates sarà ospite di Fabio Fazio per un'intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall'uscita del suo attesissimo libro Clima. Come evitare un disastro - Le soluzioni di oggi, le sfide di domani_, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in uscita in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi.

Per Bill Gates si tratta di un ritorno a Che Tempo Che Fa, dove era già stato ospite nel 2004.

Una foto di Bill Gates

L'imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, da lui fondata nel 1975 con Paul Allen, ha fondato con la moglie Melinda la Bill&Melinda Gates Foundation e lanciato il programma Breakthrough Energy, dedicato alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e altre tecnologie legate al clima.

Da oltre 10 anni è impegnato nello studio e nella ricerca sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico. Nel saggio appena uscito, forte della sua esperienza di innovatore capace di imporre idee rivoluzionare, Bill Gates presenta un programma concreto e realizzabile per azzerare le emissioni di CO2 e - avvalendosi della consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di scienze politiche e di finanza - individua i passi necessari per evitare un disastro ambientale su scala globale.

In puntata saranno presenti anche altri ospiti: il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Luca Lorini, direttore dell'Unità di Anestesia e Rianimazione 2 e direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell'ospedale Papa San Giovanni XXIII di Bergamo; Nicola Normanno, direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale presso l'Istituto Tumori Pascale (IRCCS) di Napoli.

E ancora: il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo Amadeus; Marta Bassino e Luca De Aliprandini, rispettivamente oro nello Slalom parallelo e argento nello Slalom gigante ai Mondiali di Cortina 2021; Neri Marcorè; Antonio Cabrini nelle librerie con il libro Ti racconto i campioni della Juventus; Carlo Cottarelli, in uscita dal 4 marzo con il nuovo libro All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica; i giornalisti Paolo Mieli, Claudio Cerasa, Annalisa Cuzzocrea.

A chiudere la serata, 'Che Tempo Che Fa - Il tavolo' con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Giobbe Covatta nelle librerie con il nuovo libro Donna Sapiens- Il maschio è una specie animale o una specie di animale? scritto a quattro mani con la moglie Paola Catella, e il cantautore Filo Vals (Filippo Valsecchi), appena uscito con l'album d'esordio Filo Vals.