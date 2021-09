Charlie Sheen e Denise Richards, la figlia svela: “ho lasciato la casa di mia madre, era violenta”

La figlia di Charlie Sheen e Denise Richards ha accusato la madre di essere violenta: Sami, questo il nome della ragazza, 17 anni, nella caption di uno scioccante video su TikTok, ha scritto di aver lasciato la casa e la scuola per andare a vivere con il padre.

Charlie Sheen e Denise Richards si sono sposati nel 2002, per poi divorziare nel 2005. La coppia ha avuto due figlie, Sami, nata il 9 marzo del 2004 e Lola Rose nata l'1 giugno del 2005. Sami ha pubblicato su TikTok un video che in poco tempo è diventato virale. La ragazza, 17 anni, ha fatto intendere che vivere con Denise, 50 anni, e il patrigno Aaron Phipers, 48 anni, è stato un inferno e che gli abusi subiti le hanno causato gravi conseguenze portandola alla depressione: "1 anno fa oggi - si legge nella caption del video dove lei sembra piangere - intrappolata in una famiglia violenta, odiavo me stessa passavo giorni senza mangiare o dormire, follemente depressa, odiavo la scuola, ecc...".

Sebbene Sami non faccia mai nessun accenno ai genitori, una fonte ha confermato a Page Six che la ragazza un anno fa viveva con la madre Denise. La fonte del portale americano ha detto "Charlie non ha appoggiato le regole che Denise voleva imporre alla figlia. Lui ha un modo diverso di fare il genitore e Sami ha deciso di vivere con suo padre" e ha aggiunto "Denise ama molto sua figlia ed è rattristata dalla situazione".

Sami Sheen, in un altro video, ha detto di aver lasciato la casa lasciando intendere di essersi trasferita con il padre Charlie Sheen. La ragazza ha spiegato che ora si diverte e sta bene, e anche se ha abbandonato il liceo, sente che sta ritrovando l'amore per sé stessa e ha avuto un risveglio spirituale. Nel secondo video, dove appare sorridente, si legge "oggi: finalmente sono andata via da quella casa infernale, ha avuto un risveglio spirituale, ho 2 gatti, sono una single felice, piena di amore per me stessa e ho lasciato il liceo".