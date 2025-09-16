Charlie Sheen: "Negli anni '80 Bill Clinton cercò di fregarmi la fidanzata"

La star di Platoon e Scary Movie 3 ha raccontato nel memoir un aneddoto che riguarda l'ex presidente degli Stati Uniti d'America.

Nel memoir The Book of Sheen, uscito settimana scorsa, Charlie Sheen ha raccontato un episodio avvenuto negli anni '80, quando era impegnato nella lavorazione del film In tre si litiga meglio.

Sheen ha raccontato l'episodio di una visita a Bill Clinton, futuro presidente USA e all'epoca governatore dell'Arkansas, mentre stava girando gli esterni del film del 1987.

Bill Clinton voleva provarci con la fidanzata di Charlie Sheen

Secondo la versione dell'attore, insieme alle co-star Alan Ruck e Kerri Green, fu invitato alla residenza del governatore per una sessione fotografica, alla quale partecipò anche la fidanzata di Sheen dell'epoca, Dolly Fox.

In base ad un racconto che gli fece Ruck, Fox avrebbe attirato l'attenzione di Clinton: "Fu piuttosto surreale quando il governatore Clinton mi regalò un paio di scarpe rosse e bianche dei Razorback, volutamente kitsch e ispirate alla mascotte delle squadre sportive dell'Arkansas" scrive Sheen "Stavo rispondendo a una domanda di un giornalista quando Ruck sentì Clinton sussurrare a uno dei suoi assistenti di scoprire quello che poteva sulla bruna".

Charlie Sheen in Anger Management

La bruna era Dolly Fox, fidanzata di Charlie Sheen: "Ancora oggi, Alan giura che fosse una citazione esatta. Chiaramente il comportamento che, qualche anno dopo, trasformò una stagista in un nome noto a livello nazionale era già in atto molto prima che il suo vestito blu diventasse famoso. Fu un momento particolare della storia, ed io ero in prima fila per quel frammento inquietante". Sheen si riferisce allo scandalo che qualche anno dopo emerse pubblicamente riguardo la relazione clandestina tra il presidente USA Bill Clinton e la stagista alla Casa Bianca Monica Lewinsky, nota nel corso delle indagini avviate in seguito all'accusa di molestie sessuali avanzata dalla giornalista Paula Jones.

Il racconto di Charlie Sheen ai compagni in rehab

Nel memoir The Book of Sheen, l'attore spiega che all'epoca dello scandalo alla Casa Bianca si trovava in rehab e raccontò la storia di Clinton e Dolly Fox ai suoi compagni.

Charlie Sheen ha spiegato che davanti alla tv urlò che un giorno avrebbe scritto un libro e avrebbe raccontato tutto.