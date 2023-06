Charlie Kaufman ha firmato la sceneggiatura del film animato Orion and the Dark

Nel 2024 arriverà su Netflix il nuovo film Orion and the Dark, prodotto da DreamWorks Animation, è a scrivere la sceneggiatura è stato Charlie Kaufman.

Charlie Kaufman si è messo alla prova nel campo dell'animazione in occasione della sceneggiatura di Orion and the Dark, in arrivo nel 2024 su Netflix.

Il progetto è prodotto dalla piattaforma di streaming in collaborazione con DreamWorks Animation.

Il nuovo film Netflix

Il film Orion and the dark è un adattamento del romanzo scritto nel 2014 da Emma Yarlett. Charlie Kaufman ha firmato la sceneggiatura, mentre la regia è di Sean Charmatz.

Al centro della trama c'è Orion, che nella versione originale avrà la voce di Jacob Tremblay, mentre cerca di affrontare la sua paura per il buio. L'oscurità è però un'entità fisica, parte affidata a Paul Walter Hauser, che lo porta a vivere un'avventura di notte per dimostrare che non ha nulla da temere.

Nel film dovrebbe esserci un cameo di Werner Herzog.

