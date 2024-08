Channing Tatum svela quale battuta dei suoi film gli viene ripetuta più spesso

Channing Tatum ha svelato quale battuta tratta dai suoi film viene pronunciata più spesso quando i fan lo incontrano.

L'attore, nell'intervista a Cinemablend in cui non ha nascosto la sua sorpresa, ha inoltre spiegato perché non si sarebbe mai aspettato il successo della scena, che è invece diventata un meme.

La citazione diventata virale

Il protagonista di Blink Twice ha infatti dichiarato che la battuta tratta da uno dei suoi film che viene pronunciata più spesso dai suoi fan quando lo incontrano è "Mi chiamo Jeff", tratto da 22 Jump Street.

Channing Tatum ha ammesso che trova strano come certi momenti diventino virali e vengano trasformati in meme, aggiungendo poi: "Si tratta di un momento così piccolo all'interno del film. Mi ricordo che abbiamo avuto un tavolo di lettura e non era nemmeno così divertente. Era una battuta come tante. E poi, improvvisamente...".

La star del cinema ha quindi svelato: "Non sono mai passato attraverso i controlli di sicurezza in aeroporto senza che qualcuno dicesse: 'Mi chiamo Jeff'".

Tatum è stato protagonista di 21 Jump Street, la commedia diretta da Phil Lord e Christopher Miller nel 2012, e del sequel 22 Jump Street accanto a Jonah Hill.

21 Jump Street, da Johnny Depp a Channing Tatum: giovani, carini e infiltrati

L'attore, pochi mesi fa, aveva spiegato che il franchise cinematografico potrebbe ancora ritornare nelle sale: "C'è un progetto che è stato scritto ed è tuttora il miglior script che io abbia mai letto per un terzo film". Channing aveva aggiunto: "Mi piacerebbe girarlo con Jonah e so che lui vuole realizzarlo. Ci piacerebbe semplicemente divertirci ancora una volta".