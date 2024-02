Champions League: Inter-Atletico Madrid: come seguirlo in TV, Sky, Canale 5 o Prime Video

Stasera 20 febbraio per la Champions League 2023/2024 scende in campo l'Inter, la squadra di Simone Inzaghi sfida l'Atletico Madrid: ecco come seguire l'incontro.

Inter-Atletico Madrid è la partita in programma oggi,20 febbraio 2024, che vede protagonista una delle tre squadre italiane ancora in corsa per la Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica europea. L'incontro è valido come gara d'andata per gli ottavi di finale della competizione continentale. Ecco come seguirla in Tv o streaming e le probabili formazioni.

Inter-Atletico Madrid come seguirla in Tv

Inter-Atletico Madrid si affronteranno allo stadio San Siro di Milano che per l'occasione farà registrare il tutto esaurito. Il fischio d'inizio del turno di andata degli ottavi di finale è previsto per le 21:00. L'incontro tra i nerazzurri, primi nel nostro campionato, e i colchoneros allenati dall'ex interista Diego Simeone verrà trasmesso in chiaro su Canale 5.

La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.

La partita sarà trasmessa anche da Sky Sport, attraverso i canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La telecronaca è affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Il match di Champions League in streaming

Il match Inter-Atletico Madrid si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche gratuitamente su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.

Probabili Formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Saul, Koke, De Paul, Reinildo; Griezmann, Llorente. All. Simeone.