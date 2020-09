Chadwick Boseman: un murales dedicato all'attore svelato ad Anaheim

Chadwick Boseman è stato ritratto in un emozionante murales in onore dell'attore che è stato svelato ad Anaheim.

Disney ha voluto rendere omaggio a Chadwick Boseman con un emozionante murales svelato nell'area di Downtown Disney, ad Anaheim.

La spettacolare opera d'arte che ritrae la star di Black Panther insieme a un bambino che indossa la maschera dell'eroe e i due compiono l'ormai iconico saluto di Wakanda.

Il murales è stato ideato e realizzato da Nikkolas Smith e l'immagine è accompagnata dalla scritta: "Essendo un ex Disney Imagineer, ho avuto l'onore di lavorare con un'importante iniziativa di un ospedale pediatrico e Avengers Campus come i miei ultimi due compiti da realizzare. Avendo visto il cuore di Chadwick Boseman nell'incontrare le persone e dopo aver scoperto la sua coraggiosa battaglia con il cancro, ho trovato l'ispirazione per creare questo tributo e onorare la sua vita e la sua eredità. Per noi era, e sarà sempre, T'Challa. Lunga vita al Re".

Chadwick Boseman è morto il 28 agosto all'età di 43 anni dopo una battaglia, durata quattro anni, con un cancro al colon. L'attore, oltre a far parte della famiglia Marvel, ha avuto molti ruoli iconici sul grande schermo, ottenendo però la fama internazionale con la parte di Black Panther.