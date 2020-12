CG TV: nasce il canale televisivo free di CG Entertainment

CG Entertainment è orgogliosa di annunciare che dal 9 dicembre 2020 sarà on air il canale televisivo CG TV, disponibile gratuitamente per tutti i possessori di una Smart TV Samsung*, grazie all'applicazione Samsung TV Plus.

CG TV è un canale completamente nuovo e interamente dedicato al meglio del cinema italiano, classico e contemporaneo, che porrà grande attenzione anche agli autori emergenti e al cinema documentario. Il palinsesto sarà arricchito da produzioni internazionali di grande qualità, presentate e premiate ai più importanti Festival di cinema. Completa l'offerta di CG TV la serie MASTERCLASS: interviste esclusive a grandi autori e interpreti del cinema italiano e internazionale.

"Siamo felici che i nostri film possano raggiungere un pubblico così vasto attraverso un servizio unico, come quello offerto da Samsung TV Plus. CG TV sarà la nuova casa del cinema di qualità, italiano e internazionale." dichiara Lorenzo Ferrari Ardicini presidente di CG Entertainment S.r.l. e prosegue "È con grande entusiasmo che ci accingiamo ad affrontare questa nuova avventura con un partner così prestigioso come Samsung."

"CG Entertainment affonda le sue radici nella storia del cinema italiano ed internazionale. Siamo quindi contenti che un brand così riconoscibile dal grande pubblico italiano abbia accettato la sfida di lanciare CG TV il proprio canale televisivo disponibile sull'applicazione di Samsung TV Plus in Italia, TV gratuita - senza abbonamento."

Richard Jakeman - Head of Business Development Smart TV Europe - ESBO (European Business Development)

Cristina Sala - Senior Business Development Manager Italy TV Plus -ESBO (European Business Development)

L'OFFERTA DI CG TV

Nata come Cecchi Gori Home Video nel 1994, CG Entertainment, distributore ed editore home video indipendente, in continuità con la sua gloriosa storia, ha saputo rinnovarsi negli anni seguendo con entusiasmo le nuove tendenze del mercato. Oggi CG Entertainment è punto di riferimento per il cinema indipendente italiano ed internazionale; ricerca e sostiene nuovi autori del panorama cinematografico; promuove film documentari; supporta la diffusione e la riscoperta del cinema di genere cult italiano ; infine, continua a rappresentare per il pubblico il Grande Cinema Classico Italiano . Questo e tanto altro compone l'imperdibile offerta che quotidianamente e gratuitamente CG Entertainment offrirà agli spettori di CG TV grazie a Samsung TV Plus.

COME VEDERE CG TV

Il canale CG TV è accessibile gratuitamente dalle Smart Tv Samsung, grazie all'applicazione Samsung TV Plus. Selezionando il canale CG TV dal menù si accederà alla programmazione in diretta del palinsesto. I film programmati saranno disponibili anche in modalità On Demand. La proposta di film sarà regolarmente aggiornata offrendo agli spettatori di CG TV nuovi titoli e contenuti da scoprire.

SAMSUNG TV PLUS

Samsung TV Plus offre agli spettatori un accesso diretto a top news, sport, intrattenimento e molto altro. È 100% gratuita e non sono richiesti download, registrazioni, carte di credito o sottoscrizioni.

*L'applicazione Samsung TV Plus è disponibile su tutti i modelli di Smart TV Samsung prodotti a partire dal 2016.