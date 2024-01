C’era una volta a… Hollywood, Danielle Harris: ”Stupefatta di lavorare nel film di Tarantino”

Uscirà nel 2024 Roadkill, il nuovo film con Danielle Harris nel cast. L'attrice, conosciuta principalmente per i suoi ruoli nel franchise horror Halloween, ha recitato qualche anno fa anche in C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film sinora diretto da Quentin Tarantino.

In un'intervista rilasciata a Comicbook per parlare di Roadkill, Harris si è soffermata anche sull'esperienza incredibile di lavorare su un set come quello di Quentin Tarantino. Nel film interpreta Angel, una delle ragazze della Famiglia Manson.

Il set di Tarantino

"Ho fatto parte di C'era una volta a... Hollywood e quel set in generale è stato... Conosco Quentin da molto tempo e fondamentalmente gli ho chiesto di farne parte. E poi ho dovuto affrontare la lavorazione e non pensavo di farcela, perché stavo per avere un bambino. E pur facendo parte di quella lavorazione ero sbalordita. Perché non ho opportunità di fare film del genere. È una su un milione. E onestamente, dato che avevo una parte così piccola e Quentin ha scritto il dialogo per me e lo ha messo nel trailer, scrivendolo su un foglio di carta... Noi del cast più piccolo non avevamo la sceneggiatura quindi non sapevo davvero quanto fosse estesa. Pensavo 'Mi sta dando solo qualche battuta, perché ci vogliamo bene'. E poi, vedendo il film, ero piuttosto onorata di avere un cameo, perché tutte queste altre star del cinema avevano una parte quasi altrettanto piccola quanto la mia ma erano le sue persone preferite" ha spiegato Harris.

Nel cast di C'era una volta a... Hollywood hanno recitato Leonardo DiCaprio nel ruolo di Rick Dalton, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Julia Butters e Austin Butler, con Al Pacino e Maya Hawke.