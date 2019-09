C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino: il film da oggi al cinema

C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino è in uscita oggi al cinema: nel cast Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

C'era una volta... a Hollywood, il nono film di Quentin Tarantino è in uscita oggi 18 settembre. Il film, attesissimo, dopo la premiere a Cannes vede protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

Uno dei film più attesi di questa stagione - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood - con un cast stellare e una storia che ha attirato critica e pubblico sin dai primi rumors e dall'inizio delle riprese. L'ultimo film di Tarantino, ambientato nella Los Angeles del 1969, è incentrato sull'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt), che cercheranno un rilancio in una Hollywood che sta cambiando e che ormai non riconoscono più.

Quentin Tarantino sceglie di raccontare il contesto dell'industria cinematografica, passando per eventi che sconvolsero un'epoca come la strage di Bel Air e la setta di Charles Manson. Tra le vittime di questi ultimi c'è anche Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie.

Il regista ha parlato dei tre protagonisti, così diversi tra loro ma allo stesso tempo complementari: "In questa città, i tre protagonisti possono convivere l'uno vicino all'altro. La cosa che mi ha attratto maggiormente di questa storia era la possibilità di esplorare quel periodo, in particolare quegli anni a Los Angeles e Hollywood, raccontando la storia di tre personaggi così diversi tra loro"

Anche Leonardo DiCaprio ha raccontato il suo personaggio Rick Dalton, un attore che sta vivendo il periodo più complicato della sua carriera: "Nel film Rick Dalton sta vivendo un momento di enorme insicurezza. Non riesce ad accontentarsi della posizione in cui si trova ed è sempre alla ricerca di qualcosa di più"

C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino e Brad Pitt al photocall di Cannes 2019

In relazione al rapporto tra i due protagonisti principali Brad Pitt, che interpreta Cliff la controfigura di Dalton, ha espresso la sua opinione: "I nostri personaggi si basano sulla tipica relazione tra un attore e il suo stuntman che si instaurava in quell'epoca. Abbiamo discusso di celebri coppie attore/stuntman come Steve McQueen e Bud Ekins, Burt Reynolds e Hal Needham. Sul set abbiamo anche avuto l'enorme piacere di parlarne direttamente con Burt: all'epoca questo rapporto era molto più stretto rispetto ad oggi"

Il cast del film viene completato da Dakota Fanning, Damian Lewis, Tim Roth, Kurt Russel e Micheal Madsen.

Prodotto da Sony Pictures, C'era una volta a...Hollywood è distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia in 800 copie.