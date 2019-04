Cenerentola: Camila Cabello star del nuovo film prodotto da Sony

Cenerentola, uno dei racconti più classici e conosciuti, dovrebbe tornare nei cinema con un film con protagonista Camila Cabello.

La star della musica avrà il ruolo principale nel progetto prodotto da Sony Pictures e dovrebbe quindi compiere il proprio debutto come attrice.

L'ex membro del gruppo Fifth Harmony sembra abbia a proprio favore la produzione del film la cui regia è stata affidata a Kay Cannon, che in passato aveva firmato la sceneggiatura di Pitch Perfect, e Camilla sarebbe considerata la scelta perfetta per il nuovo progetto.

Il lungometraggio nasce da un'idea del conduttore e attore James Corden, coinvolto come produttore esecutivo insieme a Leo Pearlman e tramite la loro Fulwell 73.

Da Cenerentola a Into the Woods, come perdere una scarpetta e diventare un mito

Camila Cabello, recentemente nominata ai Grammy, sarà inoltre coinvolta nella produzione della colonna sonora e dovrebbe incidere alcuni brani originali composti per questa nuova versione della storia di Cenerentola, in cui si racconta il racconto della giovane che, nonostante le avversità e una matrigna malvagia e invidiosa, mantiene un approccio positivo e generoso e riesce a conquistare l'amore e la stima delle persone che hanno la fortuna di incontrarla.