Cena con delitto 3, la prima foto dal set di Josh O'Connor e Andrew Scott contiene un gustoso spoiler?

La prima foto dal set di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sta rimbalzando sui social media, alimentando le teorie dei fan.

Josh O'Connor e Andrew Scott se la ridono sul set di Cena con delitto 3 nella prima foto trapelata sui social media a sorpresa. Foto che potrebbe contenere un notevole spoiler sul plot top secret del terzo capitolo della saga gialla di Rian Johnson, almeno a prima vista.

Josh O'Connor, star emergente dopo essere apparso in La chimera di Alice Rohrwacher e Challengers di Luca Guadagnino, è vestito da prete. Semplice travestimento oppure a questo punto conosciamo già il "mestiere" del suo personaggio? Al suo fianco, Andrew Scott indossa una semplice camicia a quadri e pantaloni grigi. Se è un prete anche lui, per il momento è in borghese.

Che cosa sappiamo finora

Dopo il successo stellare del primo Cena con delitto - Knives Out e un accordo con Netflix per 400 milioni di dollari, Daniel Craig, 56 anni, torna per la terza volta a interpretare il buffo detective Benoit Blanc nel nuovo whodunit ideato da Rian Johnson e interpretato ancora una volta da un cast stellare.

In lavorazione dal 10 giugno, a fianco di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Daniel Craig vede confermata la presenza di Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church. Come nel caso del precedente Glass Onion - Knives Out, Hugh Grant potrebbe comparire in un cameo nel ruolo del compagno di Benoit Blanc.

Anche se è ancora troppo presto per avere certezze al riguardo, il regista Rian Johnson non sembra contrario a proseguire la saga gialla con un altro capitolo e forse perfino più di uno, come ha lasciato intendere a Variety dichiarando: "Se riuscire a ottenere ciò che Agatha Christie ha fatto nei suoi romanzi, realizzando ogni capitolo non solo in una location totalmente nuova e con un nuovo cast, ma anche trovando qualcosa di eccitante da raccontare, continuerò a farlo finché io e Daniel ci divertiremo. Continuerò a farli finché me lo permetteranno."