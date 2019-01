Céline Dion: la vita della cantante diventerà un film

La vita di Céline Dion diventerà un film diretto e interpretato da Valérie Lemercier che ha ottenuto l'approvazione della star della musica e dovrebbe intitolarsi The Power of Love.

Il progetto potrà contare su un budget di circa 23 milioni di dollari e sui brani originali della cantante, di cui si racconterà l'ascesa verso il successo e il rapporto con il manager e poi marito René Angélil.

Céline è la figlia minore di una famiglia con quattordici figli ed è diventata famosa in tutto il mondo negli anni Novanta, vendendo oltre 200 milioni di dischi.

La star internazionale ha collaborato molte volte con il cinema, incidendo brani indimenticabili per colonne sonore di film come Titanic e, recentemente e un po' a sorpresa, Deadpool 2.

Lemercier interpreterà un personaggio ispirato esplicitamente alla Dion, senza però cantare le sue canzoni, e si occuperà della regia, oltre ad aver scritto la sceneggiatura. Le riprese si svolgeranno in primavera e nel ruolo dell'uomo amato dall'artista ci sarà Sylvain Marcel.

I produttori saranno Edouard Weil, Laurent Zeitoun e Caramel Films, in collaborazione con Gaumont che si occuperà anche della distribuzione francese nel 2020.