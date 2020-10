Celine Dion, Sam Heughan e Priyanka Chopra nel cast di Text for You

La cantante Celine Dion reciterà nel film Text for You, remake di un film tedesco, accanto a Sam Heughan e Pryianka Chopra.

Il progetto, un film romantico, si ispira al successo tedesco SMS Fur Dich, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Sofie Cramer.

La regia di Text for You, progetto prodotto da Screen Gems, è stata affidata a Jim Strouse, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Lauryn Kahn.

Al centro della trama c'è una donna che, per sopportare il dolore causato dalla tragica perdita del suo fidanzato, inizia a inviare dei messaggi di testo romantici al suo vecchio cellulare. Il numero di telefono è stato però riassegnato a un uomo dall'altra parte della città che sta soffrendo per una sofferenza simile. I due si incontrano e provano un'innegabile connessione, ma non sembrano in grado di lasciarsi il passato alle spalle.

Nel remake americano la musica e l'influenza di Céline Dion dà ai due protagonisti, ruoli affidati a Sam Heughan e Priyanka Chopra, il coraggio di dare un'altra chance all'amore.

Sam Heughan ritornerà prossimamente sul piccolo schermo con i nuovi episodi di Outlander, mentre Priyanka Chopra è stata impegnata sul set di The Matrix 4. Celine Dion è famosa per aver interpretato alcuni dei brani più famosi e iconici usati nelle colonne sonore di film di successo come Titanic.