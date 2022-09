C’è Posta per Te: Giovanni Vescovo è il nuovo postino

Giovanni Vescovo è il nuovo postino di C'è Posta per Te: è stato il corteggiatore di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne

Giovanni Vescovo è il nuovo postino di C'è Posta per Te: il pubblico lo conoscerà nella nuova edizione del programma che inizierà nel 2023. Il giovane è un volto noto agli spettatori affezionati alle trasmissioni di Maria De Filippi avendo partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2016/2017.

L'approdo di Giovanni Vescovo a Uomini e Donne è stato annunciato dal profilo Twitter del programma, nella caption si legge: "Prossimamente nelle vostre case... Giovanni, il nuovo postino di C'è Posta per Te". Nel filmato che accompagna il post si vede il giovane con la tracolla da postino andare in giro per consegnare gli inviti al programma.

"Sono Giovanni, ho 29 anni e vengo da Treviso e sono il nuovo postino di C'è Posta per Te", Vescovo si presenta così, in sella alla sua bicicletta, agli spettatori del programma. A 24 anni Giovanni è arrivato a Uomini e Donne, dove è stato il primo corteggiatore di Sonia Lorenzin ma alla fine l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 gli aveva preferito Emanuele Mauti. Il suo profilo Instagram al momento è privato.