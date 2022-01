C'è posta per te 2022: ospiti Stefano De Martino e Paolo Bonolis nella prima puntata, stasera su Canale 5

Debutta stasera su Canale 5, alle 21:30, C'è posta per te 2022, nuova edizione del people show più amato della TV.

Come di consueto, dopo la pausa natalizia, Maria De Filippi è pronta a tornare nella prima serata del sabato per sfidare la concorrenza di Rai1, che in questa stagione sfodera lo show Tali e Quali, condotto da Carlo Conti.

Ospiti della prima puntata di C'è posta per te saranno Paolo Bonolis e Stefano De Martino, da poco tornato in TV, nella seconda serata di Rai2, con il suo "Bar Stella".

Che ruolo avranno nel corso del primo appuntamento? Come svelato dalle anticipazioni, i due conduttori saranno in studio per fare due gradite sorprese, come sempre tra risate e qualche lacrima.

Il momento dell'anno, dunque, in cui i sentimenti e le travolgenti emozioni diventano protagoniste della prima serata di Mediaset, è tornato.

Come sempre saranno tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta.

La trasmissione è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 22 anni.