C'è posta per te 2021: ospiti Renato Zero e Stefano De Martino, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5 alle 21:25 con la settima puntata e con due ospiti d'eccezione come Renato Zero e Stefano De Martino.

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con la settima puntata di stagione, per il consueto appuntamento del sabato sera che anche in questa stagione continua a mietere ascolti, tanto da aver messo in difficoltà anche Rai1.

Ospiti di questo sabato 20 febbraio 2021 saranno Renato Zero e Stefano De Martino, che torna a salutare anche quest'anno Maria De Filippi, colei che per prima ha creduto nelle sue potenzialità, aprendo, con Amici, la porta a una carriera che prosegue - al momento soprattutto sulle reti RAI - col vento in poppa.

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni (compiuti lo scorso 12 gennaio).

A raggiungere i destinatari della posta in giro per l'Italia saranno come sempre Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi.