C'è posta per te 2021: ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con la sesta puntata di stagione, per il consueto appuntamento del sabato sera che anche in questa stagione continua a mietere ascolti.

Tra gli ospiti, in questo sabato 13 febbraio 2021, ci saranno Paolo Bonolis, che tornerà a marzo su Mediaset alla conduzione della nuova edizione di Avanti un altro, e la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, tutti i mercoledì sera in onda su TV8 con Italia's Got Talent 2021, ma anche impegnatissima negli allenamenti in vista delle qualificazioni per Tokyo 2021.

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni (compiuti lo scorso 12 gennaio).