C'è posta per te 2021: ospiti Gerry Scotti e Lorenzo Insigne, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5 alle 21:25 con l'ottava puntata e con due ospiti d'eccezione come Gerry Scotti e Lorenzo Insigne.

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con l'ottava puntata di stagione, per il consueto appuntamento del sabato sera che, settimana dopo settimana, è sempre più nel segno di Maria De Filippi.

Ospiti di questo sabato 27 febbraio 2021 sono il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che ha da poco tagliato il traguardo dei 100 goal in carriera, e Gerry Scotti, uno dei volti storici e più amati di Mediaset, che nel 2020 da poco concluso ha vissuto un momento difficilissimo, per via del virus, ma anche una delle gioie più grandi: il suo unico figlio, Edoardo, l'ha reso nonno.

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni (compiuti lo scorso 12 gennaio).

A raggiungere i destinatari della posta in giro per l'Italia saranno come sempre Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi.