C'è posta per te 2021: Luciana Littizzetto e Gemma Galgani ospiti dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con l'ultima puntata di stagione, quella che chiude un ciclo trionfale per Maria De Filippi che, di sabato in sabato, si è riconfermata regina degli ascolti con uno dei suoi programmi più amati.

Ospiti di questo sabato 13 marzo 2021 sono Alessandra Amoroso, ammirata la settimana scorsa sul palco del Festival di Sanremo, e Luciana Littizzetto, che domenica scorsa ha condotto, per la prima volta in tanti anni di trasmissione, Che tempo che fa da sola (o quasi), con Fabio Fazio in collegamento da casa.

E sarà proprio la Littizzetto a chiamare in studio uno dei volti più famosi di Canale 5, Gemma Galgani, come ha svelato l'account Twitter di C'è posta per te.

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni (compiuti lo scorso 12 gennaio).

A raggiungere i destinatari della posta in giro per l'Italia saranno come sempre Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi.