C'è posta per te 2020: ospiti Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con la quarta puntata in compagnia dell'attuale capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, che sarà in studio accanto a Maria De Filippi per una sicuramente gradita sorpresa.

Anche questa settimana Maria De Filippi porta nelle case degli italiani le emozionanti storie di chi cerca di ricongiungersi a familiari lontani, di chi ha bisogno di ricostruire un legame ormai deteriorato, ma anche di chi scrive al programma per fare un regalo ad una persona speciale. E il bomber della Lazio Ciro Immobile, accompagnato dalla moglie Jessica Melena, sarà proprio coinvolto come "regalo per una persona speciale".

Una coppia molto unita e pronta ad emozionarsi insieme a noi nella quarta puntata di #CePostaPerTe: @ciroimmobile e Jessica Melena vi aspettano sabato in prima serata su Canale 5 pic.twitter.com/kOBgretoMx — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 30, 2020

Il people show, che nel 2020 festeggia i suoi primi 20 anni, ha esordito quest'anno con risultati incredibili: complice la presenza, nelle prime puntate, del divo Johnny Depp, del preferito dalle donne Can Yaman, di Giulia Michelini, Antonio Banderas, C'è posta per te non solo ha sempre battuto con un largo margine la concorrenza della RAI con Meraviglie di Alberto Angela ma ha anche segnato un nuovo, personale record di ascolti. Sarà riconfermato anche stasera, in cui Maria De Filippi potrà un po' tirare il fiato per l'assenza, sulla RAI, di un effettivo competitor? Lo scopriremo domani mattina con il verdetto dei dati auditel.