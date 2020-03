C'è posta per te 2020: ospiti Carlo Conti e Zlatan Ibrahimovic, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con l'ottava puntata in compagnia di Zlatan Ibrahimovic, Carlo Conti e tutti quanti saranno in studio accanto a Maria De Filippi.

Tornano le storie di C'è posta per te dopo il trionfo, ieri sera, di Amici 2020 serale, campione del venerdì sera con il 20% di share. Per la regina incontrastata del sabato sera targato Mediaset grandi ospiti coinvolti nelle sorprese di questa settimana: Carlo Conti sarà in studio insieme agli amici di sempre Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Sarà presenta anche Zlatan Ibrahimovic, protagonista di una belle sorpresa.

Preparatevi per un sabato sera ricco di emozioni, tra gli ospiti dell'ottava puntata di #CePostaPerTe ci sarà anche @Ibra_official! pic.twitter.com/Hh7rrzwng0 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 4, 2020

Appuntamento amatissimo quello con il people show di Maria De Filippi, dedicato alle storie di vita di persone comuni che decidono di affidarsi a "C'è Posta per Te" per risolvere situazioni spesso complicate e dolorose, ma anche fare un regalo ad un familiare o ad un caro amico o ritrovare un amore perduto e mai dimenticato. Il programma nel 2020 festeggia i suoi primi 20 anni e ha totalizzato sempre risultati incredibili: complice la presenza, nelle precedenti puntate, di personaggi amatissimi come Johnny Depp, di Can Yaman e di Giulia Michelini, C'è posta per te ha segnato un nuovo, personale record di ascolti, battendo di sabato in sabato la concorrenza di Rai1.

La presenza del pubblico in studio anche questa sera, nonostante le misure imposte dall'ordinanza del Governo per contenere l'emergenza Coronavirus, è dovuta al fatto che il programma viene registrato nelle settimane precedenti.