C'è posta per te 2019: Pio e Amedeo ospiti della quinta puntata in onda stasera

Appuntamento settimanale con C'è posta per te, stasera all 21.10 su Canale 5, con la quinta puntata di questa 22° edizione. A far compagnia a Maria De Filippi in studio ci saranno tantissimi superospiti: i due comici Pio e Amedeo, Mario Balotelli e Alessandra Amoroso.

Dopo la pausa della scorsa settimana dovuta al Festival di Sanremo, la regina del sabato sera televisivo, Maria De Filippi, torna il suo salotto pieno di emozioni. Che staserà sarà parecchio frequentato e riuscirà a strappare al pubblico in studio più risate del solito, grazie alla presenza di Pio e Amedeo, reduci dalla parentesi sanremese, in cui sono stati tra i protagonisti della seconda serata con uno sketch che ha ottenuto un enorme successo anche fuori dall'Ariston. Per l'occasione i due comici pugliesi avranno un compagno di scherzi/ vittima d'eccezione: direttamente da Marsiglia, dove gioca con l'Olympique, arriverà in studio Mario Balotelli per una sorpresa a un suo giovane fan.

E su Instagram anche Pio e Amedeo hanno annunciato la propria presenza, accompagnata da una promessa: "stavolta si piange forte"

Dulcis in fundo, a impreziosire questa quinta puntata di C'è posta per te arriverà anche una delle "creature" della De Filippi, Alessandra Amoroso, anche lei reduce dalla settimana sanremese dove, ospite, si è esibita con Claudio Baglioni in un emozionante, quanto contestato, duetto sulle note di Io che non vivo.

Basteranno tutti gli ospiti a Canale5 per superare la RAI? Ieri sera lo speciale Uomini e Donne: La scelta ha totalizzato il 16.7% di share, sostanzialmente gli stessi numeri di Sanremo Young su Rai1. Una buona notizia per la regina di Canale5, però, è arrivata ieri in maniera ufficiale: non dovrà gareggiare con Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle: lo show di Rai1 è stato posticipato al 30 marzo, mentre C'è posta per te saluterà il suo pubblico per questa stagione il 16 marzo.

