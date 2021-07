Cavalleria rusticana: stasera su Rai3 l'opera lirica dall'Arena di Verona

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda Cavalleria rusticana, l'opera lirica portata in scena all'Arena di Verona, commentata per l'occasione da Pippo Baudo.

Stasera su Rai3, dalle 21:20, grande appuntamento con la lirica: Cavalleria rusticana, portata in scena all'Arena di Verona, è infatti il primo di tre speciali che il terzo canale RAI dedica ad altrettanti amati titoli della storia del melodramma.

Grandi voci come quelle di Marina Rebeka, Sonia Ganassi, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Yusif Eyvazov, Luca Salsi e Michele Pertusi. Il tutto nella magica atmosfera del più suggestivo teatro a cielo aperto del mondo: l'Arena di Verona. Rai Cultura propone tre spettacoli registrati durante l'estate. A raccontare le tre nuove produzioni - le prime in forma scenica per l'Arena di Verona dopo la pandemia, con le scenografie digitali di D-wok - sono due testimoni d'eccezione come Pippo Baudo e Antonio Di Bella che accompagnano i telespettatori di Rai3 nella visione e nell'ascolto delle tre opere.

Si inizia con il capolavoro di Pietro Mascagni Cavalleria rusticana. Sul podio è impegnato Marco Armiliato. Nel cast Sonia Ganassi, Clarissa Leonardi, Murat Karahan, Amartuvshin Enkhbat e Agostina Smimmero.

Le tradizioni popolari siciliane dell'opera sono restituite attraverso la proiezione di immagini del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, dai Musei Vaticani e dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. La regia tv è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Sarà possibile vedere lo spettacolo in replica su Rai5 mercoledì 15 settembre alle 21.15.

In streaming invece Cavalleria rusticana sarà disponibile su RaiPlay, nella sezione Replay, per l'intera settimana.