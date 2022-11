Cattiva coscienza: sono iniziate le riprese del nuovo film di Davide Minnella

Sono ufficialmente in corso le riprese di Cattiva coscienza, il secondo film di Davide Minnella: il regista è principalmente conosciuto per il successo ottenuto da La cena perfetta, pellicola in cui Carmine, un camorrista che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, si ritrova costretto a collaborare con una autentica chef, Consuelo, che invece è alla ricerca della perfezione in cucina.

Cattiva coscienza, il nuovo film di Minnella, sarà interpretato da Francesco Scianna, Filippo Schicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito, Alessandro Benvenuti, Gianfranco Gallo, Caterina Guzzanti e con Drusilla Foer. La pellicola, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film - Gruppo Lucisano e Vision Distribution.

La sinossi di Cattiva coscienza recita: "Filippo è un fidanzato fedele, un avvocato impeccabile e un uomo generoso. È possibile essere così perfetti? Sì, se hai una coscienza come Otto che controlla ogni tua mossa. Un giorno, però, Otto raggiunge in ritardo la sua postazione di lavoro nel "Mondo Altro" e scopre che, in pochi minuti, Filippo ha messo sotto sopra tutta la sua vita. Otto è in difficoltà, deve sistemare le cose prima che le Coscienze Superiori se ne accorgano e decide così di affrontare Filippo di persona piombando sulla Terra..."

In questo percorso emozionante, divertente, ricco di colpi di scena e di situazioni in cui non sempre sarà facile agire "secondo coscienza", i nostri protagonisti vedranno pian piano la loro vita con occhi diversi. Autore del soggetto è Stefano Sardo, che firma la sceneggiatura insieme a Teresa Gelli e Giordana Mari. Cattiva Coscienza sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.