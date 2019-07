Catherine Hardwicke regista del fantasy femminista Heathen

Catherine Hardwicke sarà la regista di Heathen, un film fantasy femminista tratto dai fumetti editi da Vault Comics. Il progetto verrà prodotto da Constantin Film e Prime Universe Films.

La storia di Heathen ha come protagonista Aydis, una fiera guerriera vichinga che viene allontanata dal suo villaggio dopo aver baciato un'altra donna. Aydis, che ha assistito a troppe ingiustizie nei confronti delle donne, decide quindi di dichiarare guerra a Odino.

Catherine Hardwicke si occuperà dell'adattamento dei fumetti di Natasha Alterici che ha ideato una storia ideata per intrecciare tematiche come il femminismo, le difficoltà della comunità omosessuale e racconti ispirati alla mitologia norrena.

Il fumetto ha debuttato negli Stati Uniti nel 2017 e tra le pagine si racconta anche il rapimento di Aydis da parte di Freya, oltre a seguire molti personaggi femminili come sirene malvagie, donne pirate e la valchiria Brunilde.

La sceneggiatura del film sarà sceritta da Kerry Williamson, già al lavoro su Sandman Slim che verrà diretto da Chad Stahelski.

Catherine Hardwicke porterà nei cinema il romanzo young adult Stargirl