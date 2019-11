Catherine Deneuve: colpita da un ictus, secondo fonti vicine alla famiglia

Catherine Deneuve, colpita da un ictus, questa sarebbe la causa del ricovero d'emergenza dell'attrice, avvenuto la notte scorsa a Parigi. A riferirlo sono fonti vicine alla famiglia citate dal quotidiano Ouest-France. Le sue condizioni, in precedenza definite molto serie, dovrebbero essere comunque reversibili, così si legge ancora nel giornale francese, che ha citato una dichiarazione dell'agente dell'attrice.

Catherine Deneuve, 76 anni, sarebbe stata colpita da un attacco ischemico transitorio, molto limitato. Sarebbe un tipo di ictus che si verifica quando il flusso del sangue nel cervello si blocca per un certo lasso di tempo ma non comporta, per fortuna, danni durevoli o permanenti; la situazione è quindi meno grave di quanto riferito in precedenza sul malore di Catherine Deneuve. La Deneuve non ha avuto nessun deficit motorio ma dovrà comunque prendersi un periodo di riposo.

Cannes 2017: Catherine Deneuve sul red carpet di The Killing of a Sacred Deer

Questo significa che la leggenda del cinema d'Oltralpe dovrà interrompere momentaneamente le riprese del un nuovo film in cui era impegnata; si tratta di De son vivant, di Emmanuelle Bercot in cui recita a fianco di Benoît Magimel. L'ultima apparizione pubblica di Catherine Deneuve era avvenuta a fine agosto quando era stata ospite alla Mostra del Cinema di Venezia con il film d'apertura Lè verità, prima opera fuori dal Giappone del regista Kore-eda.