Cate Blanchett sullo sviluppo dell'IA: "Un pericolo per il cinema e per la razza umana"

In una recente dichiarazione, Cate Blanchett, ha parlato dello sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, sottolineando la sua preoccupazione per l'industria cinematografica e per la specie umana

Con l'Intelligenza Artificiale in crescita, ormai usata per molteplici impegni e faccende, Cate Blanchett teme che rappresenti una minaccia che va oltre Hollywood.

La vincitrice di 2 premi Oscar ha recentemente ammesso di essere profondamente preoccupata per l'impatto che l'IA avrà sull'industria dell'intrattenimento, così come sul resto del mondo. Avendo un alto potenziale per sostituire totalmente chiunque, in ogni lavoro.

"È un'industria molto pubblica quella in cui ci troviamo, e credo che le discussioni sull'IA non siano state diffuse fino allo sciopero degli sceneggiatori, e siano state davvero portate davanti al pubblico", ha dichiarato alla BBC. "Quindi, penso che sia molto reale e vicina".

L'allarma lanciato da Cate Blanchett verso l'IA

Cate Blanchett in una scena di Le avventure acquatiche di Steve Zissou

Cate Blanchett ha anche aggiunto cosa pensa a proposito dell'IA:

"Guardo queste cose e penso: 'Non so davvero cosa porterà a qualcuno'. A volte è solo sperimentazione fine a sé stessa, che è creatività se la si guarda da un certo punto di vista. Poi, però, è anche incredibilmente distruttiva, che ovviamente è l'altra faccia della creatività per ogni artista".

L'attrice di Borderlands ha osservato, evidenziandolo, un problema di portata globale: "L'intelligenza artificiale può sostituire totalmente chiunque sullo schermo, è una tecnologia che potrebbe andare oltre il suo impatto su Hollywood".

Cate Blanchett: da Elizabeth a Truth, il talento di una star camaleontica in 10 ruoli memorabili

"Sono meno preoccupata per le mie prospettive di lavoro che per l'impatto che avrà sulla persona media, sui pensionati, sulle persone che fanno già tre lavori per cercare di essere al di sopra della soglia di povertà", ha spiegato la Blanchett.

"È questa la mia preoccupazione; sono preoccupata per noi come specie, è un problema molto più grande che si sta espandendo a macchia d'olio".

Cate Blanchett al Napoli Film Festival 2005

La Blanchett ha detto che gran parte della tecnologia è assolutamente inutile, paragonando la realtà alla sua nuova commedia horror Rumours, che racconta di leader mondiali che si perdono nei boschi durante il vertice del G7 e vengono terrorizzati dagli zombie.

"Vedete questi robot Tesla e pensate che il nostro film sembra una specie di piccolo documentario dolce rispetto a quello che sta succedendo nel mondo", ha detto la Blanchett, chiudendo così la sua intervista.